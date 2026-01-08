  • Спортс
7

Голышев об «Автомобилисте»: «Бездарно проехали выезд. Что в обороне проходной двор, что в атаке ничего не делаем. Есть повод каждому задуматься и исправлять ситуацию»

Анатолий Голышев раскритиковал игру «Автомобилиста».

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев высказался о выездной серии команды.

Сегодня «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4. Это поражение стало для клуба третьим подряд.

«Бездарно проехали выезд. Очень жаль тех болельщиков, которые проехали несколько сотен километров за нами. Жаль тех болельщиков, которые видели это по телевизору.

Мы не имеем права так играть ни дома, ни на выезде. Что в обороне проходной двор, что в атаке ничего не делаем. Есть повод каждому задуматься и исправлять ситуацию. В ней оказались все вместе и только все вместе мы можем из нее выбраться», – сказал Голышев. 

Заварухин про 3 поражения подряд: «У нас проходной двор появился в обороне, непонятно откуда. Будем отрезать людей, которые так играют. Это непозволительно для «Автомобилиста» 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАвтомобилист
logoСалават Юлаев
logoАнатолий Голышев
logoКХЛ
