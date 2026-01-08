Боб Хартли: «Гернат – суперпрофессионал, он всегда отдается по полной. Не думаю, что вызов на Олимпиаду стал для него сюрпризом»
Боб Хартли высказался об игре Мартина Герната за «Локомотив».
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре защитника Мартина Герната.
Сегодня «Локомотив» обыграл «Сибирь» в овертайме со счетом 3:2. Гернат забросил 2 шайбы и сделал передачу.
– Герната воодушевил вызов в сборную на Олимпиаду?
– Мартин – суперпрофессионал. Всегда знаешь, что от него ждать на льду, он всегда отдается по полной: и на тренировках, и в играх.
Не думаю, что для него вызов стал сюрпризом. То, что мы сегодня увидели от Герната, он показывает в каждом матче, – сказал Хартли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости