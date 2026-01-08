Ги Буше о травме Волкова: «Его грязно атаковали в спину, удаления не последовало. Это было привидение, видимо. Прогноз по восстановлению – около трех месяцев»

Ги Буше высказался о травме Александра Волкова.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше рассказал о травме нападающего Александра Волкова .

«В прошлом матче (с «Ак Барсом » – Спортс”) его грязно атаковали в спину, после чего удаления не последовало. Видимо, это было привидение.

Прогноз по восстановлению – около трех месяцев, возможно, потребуется операция», – сказал Буше.

28-летний Волков в нынешнем сезоне провел 40 матчей и набрал 18 (9+9) очков.