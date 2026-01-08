Агент Дюбе о СКА: «Ведем работу по расторжению контракта. Никаких негативных моментов и конфликтов с клубом нет, все в рабочем режиме»

Пьеррик Дюбе и СКА работают над расторжением контракта.

Нападающий Пьеррик Дюбе и СКА ведут работу по расторжению контракта.

Об этом сообщил агент форварда Андрей Матвеев.

В нынешнем сезоне Дюбе провел 28 игр за «Трактор» и СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 16 (7+9) баллов. Он не играет с 7 декабря, оставаясь в запасе СКА.

Ранее появилась информация о том, что у Дюбе конфликт с главным тренером СКА Игорем Ларионовым.

«Мы ведем работу по расторжению контракта, надеюсь, что в скором времени найдем с клубом в этом плане общий компромисс. Никаких негативных моментов и конфликтов со СКА нет, все в рабочем режиме. Такая работа ведется, потому что Пьеррик не в составе с начала декабря, и мы пришли к выводу, что надо что-то менять.

Самое главное, что обе стороны находятся в диалоге, есть конструктивное общение. Понятное дело, что оставаться он в команде уже не будет, но никаких ни на кого обид и разочарований нет. Не хотелось бы никого делать виноватым, мы с позитивом делаем свою работу», – сказал Матвеев.

У Дюбе конфликт с Ларионовым. Форварда СКА обменяют, скорее всего («Матч ТВ»)