Кравец об 1:3 от «Ак Барса»: «Ребята играли на 200%. К сожалению, во втором периоде два игрока допустили пару грубых ошибок, они привели к нелепым голам»
Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:3).
– Сегодня ребята играли на двести процентов [своих сил]. К сожалению, во втором периоде два игрока допустили пару грубых ошибок, они привели к нелепым голам.
В целом мы играли хорошо против одного из лидеров конференции, наконец-то забили в большинстве. Нужно продолжать работать, тренироваться, работать над реализацией голевых моментов.
– Говоря о реализации моментов, стоит посетовать на игру нападающих или отметить игру Максима Арефьева?
– Думаю, что игру вратаря отметит его тренер. Я не сетую, а констатирую факты – не реализовали два выхода «2 в 1». Нападающие должны играть лучше.
– Есть ощущение, что «Барыс» хорошо выглядит дома, но испытывает проблемы на выезде. Согласны?
– В Омске мне сказали наоборот. Считаю, что на данный момент мы неплохо играем на выезде, но не хватает реализации моментов, – сказал Кравец.