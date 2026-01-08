Кравец об 1:3 от «Ак Барса»: «Ребята играли на 200%. К сожалению, во втором периоде два игрока допустили пару грубых ошибок, они привели к нелепым голам»

Михаил Кравец подвел итоги матча «Барыса» с «Ак Барсом».

Главный тренер «Барыса » Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом » (1:3).

– Сегодня ребята играли на двести процентов [своих сил]. К сожалению, во втором периоде два игрока допустили пару грубых ошибок, они привели к нелепым голам.

В целом мы играли хорошо против одного из лидеров конференции, наконец-то забили в большинстве. Нужно продолжать работать, тренироваться, работать над реализацией голевых моментов.

– Говоря о реализации моментов, стоит посетовать на игру нападающих или отметить игру Максима Арефьева?

– Думаю, что игру вратаря отметит его тренер. Я не сетую, а констатирую факты – не реализовали два выхода «2 в 1». Нападающие должны играть лучше.

– Есть ощущение, что «Барыс» хорошо выглядит дома, но испытывает проблемы на выезде. Согласны?

– В Омске мне сказали наоборот. Считаю, что на данный момент мы неплохо играем на выезде, но не хватает реализации моментов, – сказал Кравец.