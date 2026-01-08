  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о 3:1 с «Барысом»: «С начала матча много владели шайбой, играли в зоне атаки. Нам не хватало взрывных отрезков, в перерыве это поправили. Смогли создать моменты, забили 2 гола»
Гатиятулин о 3:1 с «Барысом»: «С начала матча много владели шайбой, играли в зоне атаки. Нам не хватало взрывных отрезков, в перерыве это поправили. Смогли создать моменты, забили 2 гола»

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча «Ак Барса» с «Барысом».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Барысом» (3:1).

– С самого начала игры много владели шайбой, играли в зоне атаки. Наверное, нам не хватало взрывных отрезков. В перерыве немножко это поправили, смогли создать моменты, забили два гола и довели матч до победы. Спасибо болельщикам за поддержку.

– Александр Хмелевски снова забил, у него 10 очков в 10 матчах. Насколько он адаптировался к хоккею «Ак Барса»?

– В принципе, он давно адаптировался. Мы стараемся использовать сильные стороны всех наших игроков, смотрим сочетания, хотим получать информацию, в каких связках игроки более эффективны. Поэтому будем продолжать пробовать сочетания, смотреть на них.

– Продолжается серия удалений за нарушение численного состава. Как с этим бороться?

– Боремся ежедневно – напоминаем ребятам, что должны быть ответственность, тем более, в таких ситуациях, когда идут смены. Видимо, происходит потеря концентрации из-за большого желания, как сегодня. Хотели помочь партнерам в позиционной атаке, вышли раньше времени. Здесь один способ – говорить, доносить, объяснять.

– Было ощущение, что команде не хватало эмоций, особенно в начале игры. И если бы не индивидуальные ошибки соперников, матч мог сложиться по-другому.

– В хоккее так бывает. Предыдущий был довольно эмоциональным и энергозатратным, важно было правильно подготовиться, чем мы и вчера занимались. В прошлом матче тоже так было – мы ошиблись, соперник этим воспользовался, а мы не смогли.

Сегодня по содержанию игра тоже была хорошей, мы много владели шайбой, создавали моменты. Возможно, как вы сказали, эмоций не хватало, а я бы сказал, что не хватало взрывных отрезков.

– Игровая модель отличается, когда в воротах Максим Арефьев? Или команда к нему уже привыкла?

– Одна из наших основный задач по сезону – выходить на каждую игру с полной концентрацией и держать ее все 60 минут. Независимо оттого, как закончился предыдущий матч. Вы сами видите, что в составе идет ротация, и это не должно как-то влиять на задачи.  

– Как пауза между играми сказалась на Дмитрии Яшкине? У него было больше желания сегодня?

– Я объясню, как происходит у нас – если кто-то выпадает из состава, это не значит, что мы про них забываем. Идет рабочий процесс, ребятам объясняем, что нужно поправлять, разговариваем со всеми. Просто в предыдущем матче мы решили сохранить победный состав. Тогда все сыграли хорошо, и было бы неправильно кого-то отправлять в запас.

Мы знаем сильные стороны Димы, и сегодня он здорово сыграл на пятаке – активно и агрессивно. Проблем никаких нет, это опытный игрок, мы на него рассчитываем, – сказал Гатиятулин. 

«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня 3:1 с «Барысом». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
