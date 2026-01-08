Квартальнов о 3:4 от «Северстали»: «Не хватает мусорных голов, не нужно наводить красоту. Одно звено перекурило, но другие должны включаться. Череповец показал, как мы должны забивать»
Дмитрий Квартальнов высказался о матче «Динамо» Минск и «Северстали».
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Северстали» со счетом 3:4.
– Не хватает где-то мусорных голов, не нужно наводить красоту. Сегодня одно звено перекурило, так может быть. Но другие должны включаться, Череповец сегодня показал нам, как мы должны забивать.
– Начали настраиваться, чтобы быть наверху таблицы?
– Наш уровень поднялся, это факт, но нас не должно болтать вверх-вниз. Должны подтверждать свой уровень в каждой игре. Не знаю, что будет после Нового года. Пока мы уснули, – сказал Квартальнов.
