Козырев о 4:3 с «Динамо» Минск: «Хорошая командная победа. Причина качелей в счете в том, что соперник нам противостоял мощный, организованный»
Андрей Козырев высказался о матче «Северстали» с минским «Динамо».
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча с минским «Динамо» (4:3).
«Хорошая командная победа над сильным организованными соперником.
Причина качелей в счете в том, что соперник нам противостоял мощный, организованный, с хорошим подбором игроков», – сказал Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
