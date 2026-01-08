Козлов о звене Кузнецова: «Для Жаровского это хороший вариант – поиграть с таким мастером. Чтобы потом поехать в НХЛ, куда все хотят попасть»
Виктор Козлов высказался об игре Евгения Кузнецова с Александром Жаровским.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после матча с «Автомобилистом» (4:1) высказался об игре Евгения Кузнецова с Александром Жаровским.
Кузнецов сделал ассист в этой игре. С его передачи шайбу в большинстве забросил Жаровский.
Это первый результативный балл Кузнецова в составе «Салавата», он провел дебютный матч за клуб. Нападающий был заявлен на игру в звене с Жаровским и Егором Сучковым.
– Как выбирали звено для Евгения Кузнецова?
– Жаровский тоже может играть в передачу. Присутствие Евгения придает чувство ответственности и всей команде, и особенно звену. Важность каждой передачи, правильные действия.
Для Жаровского это хороший вариант – поиграть с таким мастером. Чтобы потом поехать в НХЛ, куда все хотят попасть, – сказал Козлов
