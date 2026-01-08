Козлов о звене Кузнецова: «Для Жаровского это хороший вариант – поиграть с таким мастером. Чтобы потом поехать в НХЛ, куда все хотят попасть»

Виктор Козлов высказался об игре Евгения Кузнецова с Александром Жаровским.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов после матча с «Автомобилистом» (4:1) высказался об игре Евгения Кузнецова с Александром Жаровским.

Кузнецов сделал ассист в этой игре. С его передачи шайбу в большинстве забросил Жаровский.

Это первый результативный балл Кузнецова в составе «Салавата», он провел дебютный матч за клуб. Нападающий был заявлен на игру в звене с Жаровским и Егором Сучковым .

– Как выбирали звено для Евгения Кузнецова?

– Жаровский тоже может играть в передачу. Присутствие Евгения придает чувство ответственности и всей команде, и особенно звену. Важность каждой передачи, правильные действия.

Для Жаровского это хороший вариант – поиграть с таким мастером. Чтобы потом поехать в НХЛ , куда все хотят попасть, – сказал Козлов