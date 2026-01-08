«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня 3:1 с «Барысом». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке

«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей в КХЛ.

«Ак Барс» победил «Барыс » (3:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для команды тренера Анвара Гатиятулина 5-й в 6 последних матчах.

На данный момент «Ак Барс » идет на 2-м месте в таблице Востока с 60 очками в 44 играх.

«Барыс» занимает 10-е место на Востоке с 36 баллами в 44 матчах. Это 6-е поражение клуба в 7 последних играх.