«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня 3:1 с «Барысом». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей в КХЛ.
«Ак Барс» победил «Барыс» (3:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала для команды тренера Анвара Гатиятулина 5-й в 6 последних матчах.
На данный момент «Ак Барс» идет на 2-м месте в таблице Востока с 60 очками в 44 играх.
«Барыс» занимает 10-е место на Востоке с 36 баллами в 44 матчах. Это 6-е поражение клуба в 7 последних играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
