  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Заварухин про 3 поражения подряд: «У нас проходной двор появился в обороне, непонятно откуда. Будем отрезать людей, которые так играют. Это непозволительно для «Автомобилиста»
16

Заварухин про 3 поражения подряд: «У нас проходной двор появился в обороне, непонятно откуда. Будем отрезать людей, которые так играют. Это непозволительно для «Автомобилиста»

Николай Заварухин высказался об игре «Автомобилиста» в обороне.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался об игре команды в обороне.

Сегодня «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4. Это поражение стало для клуба третьим подряд.

– В начале матча действовали на разных скоростях, разберемся, почему так произошло. Соперник был мобильнее и быстрее. Отсюда – такой результат по итогам периода.

Пытались изменить игру, но наши недисциплинарные действия не позволили это сделать. Настало время, что за такие удаления людей надо наказывать.

– Почему решили поставить 21-летнего вратаря?

– Он лидер ВХЛ по отраженным броскам, по коэффициенту. До этого у нас неплохой матч с «Северсталью» провел. У нас приболел вратарь, поэтому так решили. Его вины в пропущенных шайбах нет.

– Что происходит с «Автомобилистом» в последних матчах?

– Наверное, Новый год еще не закончился. В этом причина. Я так, в шутку говорю, конечно. Три игры совсем разные были, разные причины. Будем тренироваться, нарабатывать, возвращать прежнюю игру.

Сейчас мы почему-то разучились обороняться. У нас какой-то проходной двор появился в обороне, и непонятно откуда. Будем отрезать людей, которые так играют в обороне. Это непозволительно для «Автомобилиста», для команды, который ставит целью выиграть Кубок Гагарина, – сказал Заварухин.

Вратарь «Автомобилиста» Новоселов пропустил 3 шайбы и был заменен на Аликина в матче против «Салавата»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвтомобилист
logoНиколай Заварухин
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoСалават Юлаев
logoНикита Новоселов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Козлов: «Кузнецов и без физики потянет 2-е звено. Все яйца в одну корзину не хотелось бы складывать. Из-за того, что Евгений давно не играл, он еще не в оптимальной форме»
8 января, 15:53
Кузнецов о 1-м матче за «Салават»: «Задача была не испортить, постараться влиться. Удалось даже побаловаться в 3-м периоде, что важно – нужно получать удовольствие от игры»
8 января, 15:36
Кузнецов дебютировал за «Салават»: передача, 6 бросков и 2 хита за 16:44. Он выиграл 5 из 10 вбрасываний
8 января, 14:31Видео
Главные новости
Полтапов набрал 100-е очко в КХЛ. 22-летний форвард ЦСКА сделал 2 дубля подряд – против «Спартака» и «Шанхая»
9 минут назад
ЦСКА выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 2:1 со «Спартаком». Команда Никитина идет 4-й на Западе
20 минут назад
КХЛ. ЦСКА был сильнее «Спартака», «Трактор» победил «Сибирь»
22 минуты назад
Депутат Свищев о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки с учетом плей-офф: «24 шайбы – не недосягаемый результат. В этом сезоне будет непросто сделать это»
сегодня, 16:12
Марнер провел 700-й матч в НХЛ. У форварда «Вегаса» 787 очков в регулярках
сегодня, 14:59
Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор-2014» – чемпион Первенства Московской области! Работа и дисциплина приносят результат. Гордимся каждым игроком»
сегодня, 14:50
Драйзайтлю вручили золотую клюшку в честь 1000 очков в НХЛ. На церемонии присутствовали его жена, родители и собака
сегодня, 14:41Фото
НХЛ. «Виннипег» примет «Нью-Джерси», «Бостон» – «Питтсбург», «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом», «Коламбус» – с «Ютой», «Сан-Хосе» против «Вегаса»
сегодня, 13:30
Владимир Юрзинов: «Решение Козлова поставить Кузнецова к Жаровскому – безупречное. Средний возраст дуэта – примерно 25 лет. Оптимально для передачи опыта»
сегодня, 14:25
Пойнт об игре Кучерова: «Я впечатлен, это происходит каждый год. Он не только одарен, но и очень много работал, чтобы стать одним из лучших в НХЛ»
сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Мыльников про 4 победы «Трактора» подряд: «Словили вайб выигрышей. Отдохнули в Новый год, салатов поели, перезагрузились»
43 минуты назад
Джеймс ван Римсдайк появился в костюме Бэтмена перед матчем с «Монреалем». Форвард «Детройта» так поздравил сына Лиама с 4-летием
54 минуты назадФото
«Бостон» продлил контракт с Аспиротом на 2 года. У защитника 2+1 и «плюс 15» в 25 матчах
сегодня, 16:30
Детский тренер Хуснутдинова о покере: «Пастрняк замолвил слово, чтобы Марата к нему поставили. Пока это разовая акция, надо выступать стабильно, Кучеров всю жизнь так прибавляет»
сегодня, 15:59
Тренер «Трактора» Корешков про 7+20 у Глотова в 45 играх: «Его задача – не больше забить, а чтобы команда побеждала. Это основная цель»
сегодня, 15:44
Корешков о «Тракторе»: «Завершилась новогодняя серия. Каждый матч играли от ножа, что-то получалось, что-то нет. Но это временно, дальше будет лучше»
сегодня, 14:12
Люзенков об 1:4 от «Трактора»: «Хорошая боевая игра. Ключевой момент – мы пропустили 2-ю шайбу, и большинство у нас сегодня не сработало»
сегодня, 13:57
Бобровский о 3:2 с «Оттавой»: «Мы показали сильную игру во всех зонах, были умны как в обороне, так и в нападении. Важная победа»
сегодня, 13:21
Кожевников об Овечкине: «Закинуть тысячу шайб ему под силу. Если хватит здоровья, он еще пару лет поиграет в НХЛ»
сегодня, 12:59
Агент Бережного: «В клубе довольны, что у Стаса есть прогресс. Он находит общий язык с тренерским штабом. Дай бог, увидим его в НХЛ»
сегодня, 11:52