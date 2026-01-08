Заварухин про 3 поражения подряд: «У нас проходной двор появился в обороне, непонятно откуда. Будем отрезать людей, которые так играют. Это непозволительно для «Автомобилиста»

Николай Заварухин высказался об игре «Автомобилиста» в обороне.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался об игре команды в обороне.

Сегодня «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву » со счетом 1:4. Это поражение стало для клуба третьим подряд.

– В начале матча действовали на разных скоростях, разберемся, почему так произошло. Соперник был мобильнее и быстрее. Отсюда – такой результат по итогам периода.

Пытались изменить игру, но наши недисциплинарные действия не позволили это сделать. Настало время, что за такие удаления людей надо наказывать.

– Почему решили поставить 21-летнего вратаря?

– Он лидер ВХЛ по отраженным броскам, по коэффициенту. До этого у нас неплохой матч с «Северсталью» провел. У нас приболел вратарь, поэтому так решили. Его вины в пропущенных шайбах нет.

– Что происходит с «Автомобилистом» в последних матчах?

– Наверное, Новый год еще не закончился. В этом причина. Я так, в шутку говорю, конечно. Три игры совсем разные были, разные причины. Будем тренироваться, нарабатывать, возвращать прежнюю игру.

Сейчас мы почему-то разучились обороняться. У нас какой-то проходной двор появился в обороне, и непонятно откуда. Будем отрезать людей, которые так играют в обороне. Это непозволительно для «Автомобилиста», для команды, который ставит целью выиграть Кубок Гагарина, – сказал Заварухин.

Вратарь «Автомобилиста» Новоселов пропустил 3 шайбы и был заменен на Аликина в матче против «Салавата»