Ги Буше об 1:2 от «Металлурга»: «Равная игра, но нам не хватало остроты бросков. Не можем доминировать весь матч с топ-соперником»

Ги Буше высказался о поражении «Авангарда» от «Металлурга».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении от «Металлурга» (1:2).

– Игра не разошлась с нашими ожиданиями, знали, что будет тяжело, на такой матч и настраивались. Дали немного шансов сопернику, но в ключевой моменте в конце ошиблись.

У нас самих было много возможностей атаковать из «слота», но качество бросков оставляло желать лучшего. В остальном, все в рамках наших ожиданий.

– Второй период прошел хорошо. Что не получилось в других периодах, особенно, в равных составах?

– Не сказал бы, что мы в третьем периоде позволили сопернику много, одна ошибка решила все. У них было шесть минут большинства, это сразу отдает инициативу сопернику. Мы оборонялись хорошо, в большинстве должны были забивать хотя бы еще одну шайбу.

Близкая, равная игра, но нам не хватало остроты бросков, они должны быть более обостряющими. Не можем доминировать на протяжении всего матча с топ-соперником. «Металлург» дома – одна из лучших команд, отлично обученная, с хорошим тренером, – сказал Буше.  

«Металлург» выиграл 7 из 8 последних матчей – сегодня 2:1 с «Авангардом». Команда Разина идет 1-й в КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
