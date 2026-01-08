Браташ о 2:3 от «Нефтехимика»: «Игра понравилась намного больше, если сравнивать с прошлой. Все отработать не успели, но судя по матчу, мы на правильном пути»

Олег Браташ подвел итоги матча «Адмирала» и «Нефтехимика».

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался после матча против «Нефтехимика» (2:3 Б).

– Сегодня игра понравилась намного больше, если сравнивать с прошлой. Было более качественное выполнение задания. Понятное дело, что мы все отработать не успели, но судя по матчу, мы на правильном пути.

Они намного лучше понимали, что делать, и выполняли это. Это складывалось в общую неплохую картину, что и позволило нам завоевать хотя бы одно очко. Не знаю, почему команда просела в третьем периоде, я даже не понял, физически или психологически.

Установки удерживать ничейный счет не было, мы играли на победу.

– Шулак оформил дубль. Это установка подключаться к атакам? Или ситуативно?

– Нет, мы на тренировках упражнения делаем, у нас всегда защитник включается в атаки: и с ходу, и в позиционные. Не знаю, как раньше, но сегодня он включался так, как и на тренировках отрабатывали, – сказал Браташ.

«Адмирал» проиграл 6 из 7 последних матчей – сегодня 2:3 от «Нефтехимика» по буллитам