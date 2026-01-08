Виктор Козлов: «Кузнецов и без физики потянет 2-е звено. Все яйца в одну корзину не хотелось бы складывать. Из-за того, что Евгений давно не играл, он еще не в оптимальной форме»

Виктор Козлов оценил дебют Евгения Кузнецова за «Салават».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов оценил игру форварда Евгения Кузнецова в матче с «Автомобилистом » (4:1).

Форвард сделал ассист в этой игре. Это первый результативный балл Кузнецова в составе «Салавата», он провел дебютный матч за клуб. Нападающий перешел в команду из «Металлурга» 5 января.

– Хорошее начало и движение. Хочу отметить тройку Ефремова, они забили важные три гола. Большинство тоже молодцы, как и вся команда.

– Семен Вязовой играет 16 матчей подряд. Когда планируете дать шанс Илье Коновалову?

– Вязовой сам стал первым номером, пусть играет.

– «Салават» стал лучше действовать в позиционной атаке. Это вы приняли какие-то решения или это повлиял приезд Евгения Кузнецова?

– Думаю, это и приезд Евгения повлиял, держали шайбу, находили друг друга. Но в целом сегодня было хорошее движение у всех ребят.

– Как оцените действия Евгения Кузнецова? По физике он тянет второе звено?

– Я думаю, что он и без физики потянет второе звено. Все яйца в одну корзину не хотелось бы складывать. Думаю, из-за того, что Евгений давно не играл, он еще не в оптимальной физической форме.

– Александр Комаров пропускает второй матч подряд.

– Пока он вне состава. Кого-то заменить? Цулыгина? Почему его? Ярослав создает моменты, действует неплохо. Пока играем в 13 нападающих, поэтому Саше придется подождать.

– Кузнецов с Жаровским – будете смотреть еще варианты или пока так?

– Мы сегодня обыграли классную команду, а вы предлагаете сломать то, что работает. Пока играем так, какие-то планы раскрывать не будем, – сказал Козлов.

Кузнецов дебютировал за «Салават»: передача, 6 бросков и 2 хита за 16:44. Он выиграл 5 из 10 вбрасываний