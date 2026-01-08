  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хартли о 3:2 с «Сибирью»: «Мельничук выдал суперматч. Нам очень повезло, что в «Локомотиве» такая сильная вратарская бригада»
1

Хартли о 3:2 с «Сибирью»: «Мельничук выдал суперматч. Нам очень повезло, что в «Локомотиве» такая сильная вратарская бригада»

Боб Хартли высказался о матче «Локомотива» с «Сибирью».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после матча с «Сибирью» (3:2 ОТ).

– Хорошая победа для нас в тяжелой игре. Здорово играл соперник: если сравнивать с началом сезона, новосибирская команда полностью преобразилась. Очень хорошо действовали в контратаках, в атаках с ходу.

Мы знали, что соперник опасный, что будет тяжелый матч. Им удалось сравнять счет в большинстве. Здорово, что мы нашли путь к победе, хоть и в овертайме.

Суперматч выдал Мельничук, нам очень повезло, что в нашей команде такая сильная вратарская бригада. Дудоров набрал свое первое очко. Хороший день для нас.

– Три матча с овертаймами. Насколько команда была в своей тарелке после двух топовых соперников?

– Не сразу удалось вкатиться в игру, только потом смогли стали двигаться на своих скоростях. Иногда в спорте мы забываем отдать должное сопернику.

«Сибирь» – хорошая команда, которая выиграла 7 из 10 своих матчей. После перерыва мы поговорили с командой. У нас много опытных ребят, они все понимают, отзываются на то, что мы доносим. Поэтому смогли изменить свою игру во втором периоде, – сказал Хартли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoБоб Хартли
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoСибирь
logoАлексей Мельничук
logoВадим Дудоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Слафковски, Гернат, Ружичка, Немец, Лишка, Дворски, Фегервары, Чернак, Татар – в составе Словакии на ОИ-2026
8 января, 14:56
Радулов о 3:2 с «Сибирью»: «Не сказал бы, что я главный творец победы, у нас вся команда заслужила. В Новосибирске всегда тяжело играть, у них суперболельщики»
8 января, 13:45
«Локомотив» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 3:2 с «Сибирью» в овертайме, Гернат набрал 2+1. Команда Хартли идет 1-й на Западе
8 января, 13:10
Главные новости
Полтапов набрал 100-е очко в КХЛ. 22-летний форвард ЦСКА сделал 2 дубля подряд – против «Спартака» и «Шанхая»
9 минут назад
ЦСКА выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 2:1 со «Спартаком». Команда Никитина идет 4-й на Западе
20 минут назад
КХЛ. ЦСКА был сильнее «Спартака», «Трактор» победил «Сибирь»
22 минуты назад
Депутат Свищев о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки с учетом плей-офф: «24 шайбы – не недосягаемый результат. В этом сезоне будет непросто сделать это»
сегодня, 16:12
Марнер провел 700-й матч в НХЛ. У форварда «Вегаса» 787 очков в регулярках
сегодня, 14:59
Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор-2014» – чемпион Первенства Московской области! Работа и дисциплина приносят результат. Гордимся каждым игроком»
сегодня, 14:50
Драйзайтлю вручили золотую клюшку в честь 1000 очков в НХЛ. На церемонии присутствовали его жена, родители и собака
сегодня, 14:41Фото
НХЛ. «Виннипег» примет «Нью-Джерси», «Бостон» – «Питтсбург», «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом», «Коламбус» – с «Ютой», «Сан-Хосе» против «Вегаса»
сегодня, 13:30
Владимир Юрзинов: «Решение Козлова поставить Кузнецова к Жаровскому – безупречное. Средний возраст дуэта – примерно 25 лет. Оптимально для передачи опыта»
сегодня, 14:25
Пойнт об игре Кучерова: «Я впечатлен, это происходит каждый год. Он не только одарен, но и очень много работал, чтобы стать одним из лучших в НХЛ»
сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Мыльников про 4 победы «Трактора» подряд: «Словили вайб выигрышей. Отдохнули в Новый год, салатов поели, перезагрузились»
43 минуты назад
Джеймс ван Римсдайк появился в костюме Бэтмена перед матчем с «Монреалем». Форвард «Детройта» так поздравил сына Лиама с 4-летием
54 минуты назадФото
«Бостон» продлил контракт с Аспиротом на 2 года. У защитника 2+1 и «плюс 15» в 25 матчах
сегодня, 16:30
Детский тренер Хуснутдинова о покере: «Пастрняк замолвил слово, чтобы Марата к нему поставили. Пока это разовая акция, надо выступать стабильно, Кучеров всю жизнь так прибавляет»
сегодня, 15:59
Тренер «Трактора» Корешков про 7+20 у Глотова в 45 играх: «Его задача – не больше забить, а чтобы команда побеждала. Это основная цель»
сегодня, 15:44
Корешков о «Тракторе»: «Завершилась новогодняя серия. Каждый матч играли от ножа, что-то получалось, что-то нет. Но это временно, дальше будет лучше»
сегодня, 14:12
Люзенков об 1:4 от «Трактора»: «Хорошая боевая игра. Ключевой момент – мы пропустили 2-ю шайбу, и большинство у нас сегодня не сработало»
сегодня, 13:57
Бобровский о 3:2 с «Оттавой»: «Мы показали сильную игру во всех зонах, были умны как в обороне, так и в нападении. Важная победа»
сегодня, 13:21
Кожевников об Овечкине: «Закинуть тысячу шайб ему под силу. Если хватит здоровья, он еще пару лет поиграет в НХЛ»
сегодня, 12:59
Агент Бережного: «В клубе довольны, что у Стаса есть прогресс. Он находит общий язык с тренерским штабом. Дай бог, увидим его в НХЛ»
сегодня, 11:52