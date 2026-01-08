Хартли о 3:2 с «Сибирью»: «Мельничук выдал суперматч. Нам очень повезло, что в «Локомотиве» такая сильная вратарская бригада»

Боб Хартли высказался о матче «Локомотива» с «Сибирью».

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли высказался после матча с «Сибирью » (3:2 ОТ).

– Хорошая победа для нас в тяжелой игре. Здорово играл соперник: если сравнивать с началом сезона, новосибирская команда полностью преобразилась. Очень хорошо действовали в контратаках, в атаках с ходу.

Мы знали, что соперник опасный, что будет тяжелый матч. Им удалось сравнять счет в большинстве. Здорово, что мы нашли путь к победе, хоть и в овертайме.

Суперматч выдал Мельничук , нам очень повезло, что в нашей команде такая сильная вратарская бригада. Дудоров набрал свое первое очко. Хороший день для нас.

– Три матча с овертаймами. Насколько команда была в своей тарелке после двух топовых соперников?

– Не сразу удалось вкатиться в игру, только потом смогли стали двигаться на своих скоростях. Иногда в спорте мы забываем отдать должное сопернику.

«Сибирь» – хорошая команда, которая выиграла 7 из 10 своих матчей. После перерыва мы поговорили с командой. У нас много опытных ребят, они все понимают, отзываются на то, что мы доносим. Поэтому смогли изменить свою игру во втором периоде, – сказал Хартли.