Кузнецов о 1-м матче за «Салават»: «Задача была не испортить, постараться влиться. Удалось даже побаловаться в 3-м периоде, что важно – нужно получать удовольствие от игры»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов подвел итоги матча против «Автомобилиста» (4:1).

Форвард сделал ассист в 3-м периоде этой игры. Это первый результативный балл Кузнецова в составе «Салавата», он провел дебютный матч за клуб. Нападающий перешел в команду из «Металлурга» 5 января.

– Как оцените первый матч за «Салават Юлаев»?

– Выиграли – это самое главное. Задача была ничего не испортить, постараться влиться и играть на команду. В принципе, даже удалось побаловаться немного в третьем периоде, что очень важно, потому что нужно получать удовольствие от игры.

– Как влились в первую бригаду большинства?

– Всегда есть над чем работать и к чему стремиться. Не так легко влиться в четверку и быть пятым, когда ни разу не играл. Нужно пару матчей, чтобы прочувствовать, кто как играет.

– В прошлом году играли с Демидовым, сейчас – с Жаровским. Можете ли как-то сравнить уровень этих молодых игроков?

– Сегодня молодое звено показало, что за счет сыгранности можно играть с шайбой. Надо добавить в обороне, чтобы меньше играть в нашей зоне. Я не любитель хвалить на публику, но было приятно сегодня играть, ребята талантливые, не стали перестраиваться, это самое главное.

– Как проходит адаптация в Уфе?

– Все хорошо, снял квартиру через дорогу, хожу пешком. Главное, что атмосфера расслабленная, очень легко было влиться в коллектив.

– Первый ваш матч за «Салават Юлаев» как раз прошел в Уфе. Каково вам играть при полных трибунах на «Уфа-Арене»?

– В принципе я играл еще здесь в тот год, когда открывалась арена. Запомнилось, как здесь по-особенному болеют, всегда полный стадион. Спасибо болельщикам, что они не просто приходят, а поддерживают. Это чувствуется и придает энергии.

Хочется пожелать им, чтобы они были терпеливее, когда игра иногда не идет. Мы чувствуем это и тоже переживаем, когда игра идет не очень, – сказал Кузнецов.

