Разин о словах Ги Буше: «Игроки «Авангарда» такие большие, что в Омске натяжной потолок. Чтобы головой не бились. «Почта России» у них работает замечательно, конверты вовремя доставляют»

Разин о словах Ги Буше: игроки «Авангарда» такие большие, что в Омске натяжной потолок.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался о критике хоккеистов магнитогорского клуба со стороны главного тренера «Авангарда» Ги Буше.

Сегодня «Металлург» обыграл «Авангард» со счетом 2:1.

– После прошлого матча между «Авангардом» и «Металлургом» Ги Буше пожаловался, что ваши игроки маленькие и довольно много падают. Хотелось бы ваше мнение на этот счет услышать.

– Это не наши игроки маленькие, наши игроки нормальные. Это игроки «Авангарда» слишком большие. Они такие большие, что в Омске у них почему-то натяжной потолок. Чтобы, видимо, они головой не бились в раздевалке.

И «Почта России» у них работает замечательно. Поздравительные конверты им всегда вовремя доставляют. Поэтому пусть Ги Буше на себя прежде всего смотрит, – сказал Разин.

Ги Буше о «Металлурге»: «Их игроки небольших габаритов, им все время попадают по лицу, идут удаления. Когда ребята падают как в футболе, переигрывают – я такое не люблю»

«Металлург» выиграл 7 из 8 последних матчей – сегодня 2:1 с «Авангардом». Команда Разина идет 1-й в КХЛ