Слафковски, Гернат, Ружичка, Немец, Лишка, Дворски, Фегервары, Чернак, Татар – в составе Словакии на ОИ-2026
Словакия объявила состав на Олимпиаду-2026.
Вратари: Адам Гаян (университет Миннесоты-Дулут), Самуэль Главай («Айова Уайлд»), Станислав Шкорванек («Маунтфилд»);
Защитники: Петер Черешняк («Пардубице»), Эрик Чернак («Тампа»), Мартин Фегервары («Вашингтон»), Мартин Гернат («Локомотив»), Михал Иван («Либерец»), Патрик Кох («Тршинец»), Мартин Маринчин («Тршинец»), Шимон Немец («Нью-Джерси»);
Нападающие: Петер Цегларик («Лександ»), Далибор Дворски («Сент-Луис»), Марек Гривик («Витковице»), Либор Гудачек («Тршинец»), Милош Келемен («Пардубице»), Адам Лишка («Северсталь»), Оливер Окульяр («Шеллефтео»), Мартин Поспишил («Калгари»), Павол Регенда («Сан-Хосе»), Адам Ружичка («Спартак»), Юрай Слафковски («Монреаль»), Матуш Сукель («Литвинов»), Самуэль Такач («Слован»), Томаш Татар («Цуг»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.