Слафковски, Гернат, Ружичка, Немец, Лишка, Дворски, Фегервары, Чернак, Татар – в составе Словакии на ОИ-2026

Объявлен состав сборной Словакии на Олимпиаду-2026.

Словакия объявила состав на Олимпиаду-2026.

Вратари : Адам Гаян (университет Миннесоты-Дулут), Самуэль Главай («Айова Уайлд »), Станислав Шкорванек («Маунтфилд»);

Защитники : Петер Черешняк («Пардубице»), Эрик Чернак («Тампа »), Мартин Фегервары («Вашингтон »), Мартин Гернат («Локомотив»), Михал Иван («Либерец»), Патрик Кох («Тршинец»), Мартин Маринчин («Тршинец»), Шимон Немец («Нью-Джерси»);

Нападающие : Петер Цегларик («Лександ»), Далибор Дворски («Сент-Луис»), Марек Гривик («Витковице»), Либор Гудачек («Тршинец»), Милош Келемен («Пардубице»), Адам Лишка («Северсталь»), Оливер Окульяр («Шеллефтео»), Мартин Поспишил («Калгари»), Павол Регенда («Сан-Хосе»), Адам Ружичка («Спартак»), Юрай Слафковски («Монреаль»), Матуш Сукель («Литвинов»), Самуэль Такач («Слован»), Томаш Татар («Цуг»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.