Кузнецов дебютировал за «Салават»: передача, 6 бросков и 2 хита за 16:44. Он выиграл 5 из 10 вбрасываний

Евгений Кузнецов набрал 10-е очко в сезоне.

Нападающий Евгений Кузнецов набрал 10-е очко в сезоне-2025/26.

Форвард сделал ассист в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста » (4:1).

Это первый результативный балл Кузнецова в составе «Салавата », он провел дебютный матч за клуб. Нападающий перешел в команду из «Металлурга» 5 января.

Всего на его счету теперь 10 (1+9) очков в 16 играх сезона.

В матче с «Автомобилистом» Кузнецов провел на льду 16:44, нанес 6 бросков в створ ворот, провел 2 силовых приема и выиграл 5 из 10 вбрасываний.