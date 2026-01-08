Кузнецов дебютировал за «Салават»: передача, 6 бросков и 2 хита за 16:44. Он выиграл 5 из 10 вбрасываний
Евгений Кузнецов набрал 10-е очко в сезоне.
Нападающий Евгений Кузнецов набрал 10-е очко в сезоне-2025/26.
Форвард сделал ассист в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:1).
Это первый результативный балл Кузнецова в составе «Салавата», он провел дебютный матч за клуб. Нападающий перешел в команду из «Металлурга» 5 января.
Всего на его счету теперь 10 (1+9) очков в 16 играх сезона.
В матче с «Автомобилистом» Кузнецов провел на льду 16:44, нанес 6 бросков в створ ворот, провел 2 силовых приема и выиграл 5 из 10 вбрасываний.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости