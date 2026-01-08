«Металлург» выиграл 7 из 8 последних матчей – сегодня 2:1 с «Авангардом». Команда Разина идет 1-й в КХЛ
«Металлург» выиграл 7 из 8 последних матчей в КХЛ.
«Металлург» победил «Авангард» (2:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала для команды тренера Андрея Разина 7-й в 8 последних матчах.
На данный момент «Металлург» идет на 1-м месте в таблице Востока и в общей таблице лиги с 68 очками в 42 играх.
«Авангард» занимает 2-е место на Востоке с 59 баллами в 42 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
