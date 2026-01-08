«Салават» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 4:1 с «Автомобилистом». Команда Козлова идет 7-й на Востоке
«Салават Юлаев» выиграл 4 из 5 последних матчей в КХЛ.
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» (4:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала для команды тренера Виктора Козлова 4-й в 5 последних матчах.
На данный момент «Салават» идет на 7-м месте в таблице Востока с 42 очками в 43 играх.
«Автомобилист» занимает 4-е место на Востоке с 49 баллами в 43 матчах.
Кузнецов набрал 1-е очко за «Салават» в дебютном матче за клуб – передача на Жаровского в игре с «Автомобилистом»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
