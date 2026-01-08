«Адмирал» проиграл 6 из 7 последних матчей – сегодня 2:3 от «Нефтехимика» по буллитам

«Адмирал» проиграл 6 из 7 последних матчей КХЛ.

«Адмирал » уступил «Нефтехимику » (2:3 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это поражение стало для команды из Владивостока 6-м в 7 последних матчах.

Напомним, 4 января новым главным тренером «Адмирала» стал Олег Браташ .

Клуб идет последним в Восточной конференции, набрав 34 очка за 41 матч.

«Нефтехимик» занимает 5-е место на Востоке с 45 баллами в 44 играх.



