«Адмирал» проиграл 6 из 7 последних матчей – сегодня 2:3 от «Нефтехимика» по буллитам
«Адмирал» проиграл 6 из 7 последних матчей КХЛ.
«Адмирал» уступил «Нефтехимику» (2:3 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это поражение стало для команды из Владивостока 6-м в 7 последних матчах.
Напомним, 4 января новым главным тренером «Адмирала» стал Олег Браташ.
Клуб идет последним в Восточной конференции, набрав 34 очка за 41 матч.
«Нефтехимик» занимает 5-е место на Востоке с 45 баллами в 44 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости