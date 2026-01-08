  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов набрал 1-е очко за «Салават» в дебютном матче за клуб – передача на Жаровского в игре с «Автомобилистом»
Видео
27

Кузнецов набрал 1-е очко за «Салават» в дебютном матче за клуб – передача на Жаровского в игре с «Автомобилистом»

Евгений Кузнецов набрал 1-е очко в составе «Салавата».

Нападающий Евгений Кузнецов набрал 1-е очко в составе «Салавата Юлаева».

Форвард сделал ассист в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:1, 3-й период). С его передачи шайбу в большинстве забросил Александр Жаровский.

Это первый матч Кузнецова в составе «Салавата». Он перешел в клуб из «Металлурга» 5 января. 

Теперь на его счету 10 (1+9) очков в 16 играх сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoСалават Юлаев
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
видео
logoАлександр Жаровский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафронов о Кузнецове: «В «Салавате» рассчитывают на него, верят в него. Никто не сомневается в его мастерстве, но в этом сезоне у него пока не очень хорошо все складывается»
8 января, 12:58
Вратарь «Автомобилиста» Новоселов пропустил 3 шайбы и был заменен на Аликина в матче против «Салавата»
8 января, 12:32
Кузнецов – в составе «Салавата» на матч с «Автомобилистом». 33-летний форвард дебютирует за клуб
8 января, 10:42
Главные новости
Полтапов набрал 100-е очко в КХЛ. 22-летний форвард ЦСКА сделал 2 дубля подряд – против «Спартака» и «Шанхая»
8 минут назад
ЦСКА выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 2:1 со «Спартаком». Команда Никитина идет 4-й на Западе
19 минут назад
КХЛ. ЦСКА был сильнее «Спартака», «Трактор» победил «Сибирь»
21 минуту назад
Депутат Свищев о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки с учетом плей-офф: «24 шайбы – не недосягаемый результат. В этом сезоне будет непросто сделать это»
сегодня, 16:12
Марнер провел 700-й матч в НХЛ. У форварда «Вегаса» 787 очков в регулярках
сегодня, 14:59
Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор-2014» – чемпион Первенства Московской области! Работа и дисциплина приносят результат. Гордимся каждым игроком»
сегодня, 14:50
Драйзайтлю вручили золотую клюшку в честь 1000 очков в НХЛ. На церемонии присутствовали его жена, родители и собака
сегодня, 14:41Фото
НХЛ. «Виннипег» примет «Нью-Джерси», «Бостон» – «Питтсбург», «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом», «Коламбус» – с «Ютой», «Сан-Хосе» против «Вегаса»
сегодня, 13:30
Владимир Юрзинов: «Решение Козлова поставить Кузнецова к Жаровскому – безупречное. Средний возраст дуэта – примерно 25 лет. Оптимально для передачи опыта»
сегодня, 14:25
Пойнт об игре Кучерова: «Я впечатлен, это происходит каждый год. Он не только одарен, но и очень много работал, чтобы стать одним из лучших в НХЛ»
сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Мыльников про 4 победы «Трактора» подряд: «Словили вайб выигрышей. Отдохнули в Новый год, салатов поели, перезагрузились»
42 минуты назад
Джеймс ван Римсдайк появился в костюме Бэтмена перед матчем с «Монреалем». Форвард «Детройта» так поздравил сына Лиама с 4-летием
53 минуты назадФото
«Бостон» продлил контракт с Аспиротом на 2 года. У защитника 2+1 и «плюс 15» в 25 матчах
сегодня, 16:30
Детский тренер Хуснутдинова о покере: «Пастрняк замолвил слово, чтобы Марата к нему поставили. Пока это разовая акция, надо выступать стабильно, Кучеров всю жизнь так прибавляет»
сегодня, 15:59
Тренер «Трактора» Корешков про 7+20 у Глотова в 45 играх: «Его задача – не больше забить, а чтобы команда побеждала. Это основная цель»
сегодня, 15:44
Корешков о «Тракторе»: «Завершилась новогодняя серия. Каждый матч играли от ножа, что-то получалось, что-то нет. Но это временно, дальше будет лучше»
сегодня, 14:12
Люзенков об 1:4 от «Трактора»: «Хорошая боевая игра. Ключевой момент – мы пропустили 2-ю шайбу, и большинство у нас сегодня не сработало»
сегодня, 13:57
Бобровский о 3:2 с «Оттавой»: «Мы показали сильную игру во всех зонах, были умны как в обороне, так и в нападении. Важная победа»
сегодня, 13:21
Кожевников об Овечкине: «Закинуть тысячу шайб ему под силу. Если хватит здоровья, он еще пару лет поиграет в НХЛ»
сегодня, 12:59
Агент Бережного: «В клубе довольны, что у Стаса есть прогресс. Он находит общий язык с тренерским штабом. Дай бог, увидим его в НХЛ»
сегодня, 11:52