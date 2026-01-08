Кузнецов набрал 1-е очко за «Салават» в дебютном матче за клуб – передача на Жаровского в игре с «Автомобилистом»

Евгений Кузнецов набрал 1-е очко в составе «Салавата».

Нападающий Евгений Кузнецов набрал 1-е очко в составе «Салавата Юлаева ».

Форвард сделал ассист в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста » (4:1, 3-й период). С его передачи шайбу в большинстве забросил Александр Жаровский .

Это первый матч Кузнецова в составе «Салавата». Он перешел в клуб из «Металлурга» 5 января.

Теперь на его счету 10 (1+9) очков в 16 играх сезона.