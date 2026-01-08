Радулов о 3:2 с «Сибирью»: «Не сказал бы, что я главный творец победы, у нас вся команда заслужила. В Новосибирске всегда тяжело играть, у них суперболельщики»

Александр Радулов высказался о матче «Локомотива» против «Сибири».

Нападающий «Локомотива » Александр Радулов высказался после матча против «Сибири » (3:2 ОТ).

Автором решающей шайбы стал Радулов.

«Не сказал бы, что я главный творец победы, у нас вся команда заслужила. Всегда тяжело в Новосибирске играть, у них суперболельщики, которые очень любят хоккей и гонят свою команду вперед. Особенно приятно выиграть здесь.

В принципе, на выезде тяжело играть. Мы настраиваемся на каждую игру, только на победу, но не всегда получается это сделать. Но мы можем быть довольны этим выездом», – сказал Радулов.