Радулов о 3:2 с «Сибирью»: «Не сказал бы, что я главный творец победы, у нас вся команда заслужила. В Новосибирске всегда тяжело играть, у них суперболельщики»
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов высказался после матча против «Сибири» (3:2 ОТ).
Автором решающей шайбы стал Радулов.
«Не сказал бы, что я главный творец победы, у нас вся команда заслужила. Всегда тяжело в Новосибирске играть, у них суперболельщики, которые очень любят хоккей и гонят свою команду вперед. Особенно приятно выиграть здесь.
В принципе, на выезде тяжело играть. Мы настраиваемся на каждую игру, только на победу, но не всегда получается это сделать. Но мы можем быть довольны этим выездом», – сказал Радулов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
