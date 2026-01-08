«Локомотив» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 3:2 с «Сибирью» в овертайме, Гернат набрал 2+1. Команда Хартли идет 1-й на Западе
«Локомотив» выиграл 3 из 4 последних матчей в КХЛ.
«Локомотив» победил «Сибирь» (3:2 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Решающий гол забил форвард Александр Радулов. Защитник «Локомотива» Мартин Гернат забросил 2 шайбы и сделал передачу.
Эта победа стала для команды тренера Боба Хартли 3-й в 4 последних матчах.
На данный момент «Локомотив» идет на 1-м месте в таблице Запада с 61 очком в 45 играх.
«Сибирь» занимает 9-е место на Востоке с 39 баллами в 44 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
