«Локомотив» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 3:2 с «Сибирью» в овертайме, Гернат набрал 2+1. Команда Хартли идет 1-й на Западе

«Локомотив» выиграл 3 из 4 последних матчей в КХЛ.

«Локомотив» победил «Сибирь» (3:2 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий гол забил форвард Александр Радулов . Защитник «Локомотива » Мартин Гернат забросил 2 шайбы и сделал передачу.

Эта победа стала для команды тренера Боба Хартли 3-й в 4 последних матчах.

На данный момент «Локомотив» идет на 1-м месте в таблице Запада с 61 очком в 45 играх.

«Сибирь » занимает 9-е место на Востоке с 39 баллами в 44 матчах.