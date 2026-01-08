Сафронов о Кузнецове: «В «Салавате» рассчитывают на него, верят в него. Никто не сомневается в его мастерстве, но в этом сезоне у него пока не очень хорошо все складывается»

Кирилл Сафронов оценил переход Евгения Кузнецова в «Салават».

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова из «Металлурга» в «Салават Юлаев ».

«Думаю, в «Салавате» рассчитывают на него, верят в него. Его видят в составе и дадут возможности проявить себя.

Никто не сомневается в его мастерстве, но в этом сезоне у него пока не очень хорошо все складывается», – сказал Сафронов.