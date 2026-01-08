Зак Фукале: «Никаких переговоров с «Трактором» не было. Не хочу обсуждать эту тему, это в прошлом. Сейчас я очень доволен, что играю в Минске»

Зак Фукале высказался о переходе из «Трактора» в «Динамо» Минск.

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале высказался о переходе из «Трактора » в клуб из Беларуси.

– У вас были переговоры с «Трактором» после окончания сезона?

– Никаких переговоров не было.

– И вы ждали предложения?

– Не хочу особо обсуждать эту тему. Сейчас это все в прошлом. Могу только сказать, что с «Трактором» никакого общения не было.

– Чем вас тогда заинтересовало предложение из Минска?

– Я знал многих людей из команды и с несколькими хоккеистами я играл раньше, поэтому мне комфортно было стать частью этого клуба. У нас было позитивное общение с Дмитрием Квартальновым , а также с тренером вратарей.

В плей-офф мы с «Трактором» играли против «Динамо», и у меня сложилось впечатление, что это быстрая, молодая команда с большим потенциалом. И я подумал, что это хороший вариант для меня.

В «Динамо » отличная группа молодых игроков, при этом есть такие сильные опытные хоккеисты, как Вадим Шипачев , Сэм Анас и Андрей Стась. Так что это хороший сплав молодости и опыта. И сейчас я очень доволен, что играю в Минске, – сказал Фукале.