У Дюбе конфликт с Ларионовым. Форварда СКА обменяют, скорее всего («Матч ТВ»)

У форварда СКА Пьеррика Дюбе конфликт с главным тренером Игорем Ларионовым.

Как сообщает «Матч ТВ », игрока готовят к обмену в другую команду.

В нынешнем сезоне форвард провел 28 игр за «Трактор» и СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 16 (7+9) баллов. Он не играет с 7 декабря, оставаясь в запасе СКА.

Ларионов ранее говорил , что Дюбе «не проходит в состав при текущей конкуренции».

«У этого нападающего есть конфликт с главным тренером Игорем Ларионовым . Скорее всего, игрок будет обменян в другой клуб. Осталось найти приемлемый вариант», – сообщил телеканалу источник в клубе.

Дюбе хочет расторгнуть контракт со СКА. Он может продолжить карьеру в Швейцарии (Артур Хайруллин)