У Дюбе конфликт с Ларионовым. Форварда СКА обменяют, скорее всего («Матч ТВ»)
У форварда СКА Пьеррика Дюбе конфликт с тренером Игорем Ларионовым.
У форварда СКА Пьеррика Дюбе конфликт с главным тренером Игорем Ларионовым.
Как сообщает «Матч ТВ», игрока готовят к обмену в другую команду.
В нынешнем сезоне форвард провел 28 игр за «Трактор» и СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 16 (7+9) баллов. Он не играет с 7 декабря, оставаясь в запасе СКА.
Ларионов ранее говорил, что Дюбе «не проходит в состав при текущей конкуренции».
«У этого нападающего есть конфликт с главным тренером Игорем Ларионовым. Скорее всего, игрок будет обменян в другой клуб. Осталось найти приемлемый вариант», – сообщил телеканалу источник в клубе.
Дюбе хочет расторгнуть контракт со СКА. Он может продолжить карьеру в Швейцарии (Артур Хайруллин)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
