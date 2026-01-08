Вратарь «Автомобилиста» Новоселов пропустил 3 шайбы и был заменен на Аликина в матче против «Салавата»

Вратарь «Автомобилиста» Никита Новоселов был заменен в матче КХЛ.

Голкипер не доиграл до конца матч против «Салавата Юлаева » (0:3, 2-й период).

Новоселов пропустил 3 шайбы к 16-й минуте матча, после чего был заменен.

Место в воротах занял Евгений Аликин .