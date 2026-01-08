Вратарь «Автомобилиста» Новоселов пропустил 3 шайбы и был заменен на Аликина в матче против «Салавата»
Вратарь «Автомобилиста» Никита Новоселов был заменен в матче КХЛ.
Вратарь «Автомобилиста» Никита Новоселов был заменен в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Голкипер не доиграл до конца матч против «Салавата Юлаева» (0:3, 2-й период).
Новоселов пропустил 3 шайбы к 16-й минуте матча, после чего был заменен.
Место в воротах занял Евгений Аликин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости