Тренер «Сент-Луиса» хотел выпустить запасного вратаря, но не нашел его, Биннингтон доиграл матч. Хофер сидел за стеной, так как на скамейке в «United Center» мало места
Тренер «Сент-Луиса» не смог найти запасного вратаря команды во время матча против «Чикаго» (3:7).
Стартовый вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон пропустил 7 голов от «Блэкхокс». После этого главный тренер клуба Джим Монтгомери попытался заменить Биннингтона, но не смог найти запасного вратаря Джоэла Хофера.
Позже в трансляции показали 25-летнего голкипера, сидящего за стеной, вдали от команды. Это породило предположения о том, что Хофер намеренно скрывался, чтобы избежать игры против нападения «Блэкхокс».
Но, как отмечает Sportsnet, реальная причина заключается в том, что на скамейке запасных в «United Center», как и на некоторых других аренах в НХЛ, может быть мало места, что вынуждает запасных вратарей наблюдать за игрой вдали от своей команды, иногда даже в гостевой раздевалке.
В итоге Биннингтон был вынужден отыграть последние 7 минут матча, он больше не пропустил ни одного гола.