СКА не рассматривает варианты с обменом Хайруллина, форвард на хорошем счету в клубе («Матч ТВ»)
СКА не планирует обменивать Марата Хайруллина.
СКА не рассматривает варианты с обменом нападающего Марата Хайруллина, сообщает «Матч ТВ».
Ранее появилась информация о том, что СКА может обменять Хайруллина на нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина.
«Это абсолютно не соответствует действительности. Хайруллин на очень хорошем счету в СКА. Никому даже в голову не приходило его менять», – сказал телеканалу источник в клубе.
В активе Хайруллина 30 (9+21) баллов в 39 играх Фонбет Чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне.
