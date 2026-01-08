СКА не рассматривает варианты с обменом Хайруллина, форвард на хорошем счету в клубе («Матч ТВ»)

СКА не планирует обменивать Марата Хайруллина.

СКА не рассматривает варианты с обменом нападающего Марата Хайруллина , сообщает «Матч ТВ ».

Ранее появилась информация о том, что СКА может обменять Хайруллина на нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина .

«Это абсолютно не соответствует действительности. Хайруллин на очень хорошем счету в СКА . Никому даже в голову не приходило его менять», – сказал телеканалу источник в клубе.

В активе Хайруллина 30 (9+21) баллов в 39 играх Фонбет Чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне.