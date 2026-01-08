Басков об отмене гола с 1000-м очком Шипачева: «Могла бы аналогичная ситуация возникнуть с рекордом Овечкина? Ответ очевиден. Такие моменты должны решаться в пользу атаки»

Дмитрий Басков высказался об отмене гола с 1000-м очком Шипачева.

Сенатор белорусского парламента Дмитрий Басков прокомментировал отмену гола с 1000-м очком Вадима Шипачева в FONBET КХЛ.

Шипачев, который является лучшим бомбардиром в истории лиги с 999 (314+685) очками за карьеру, поучаствовал в шайбе Егора Борикова в матче с ЦСКА (2:4). Однако после видеопросмотра судьи определили, что игрок отправил шайбу в ворота ногой, и отменили гол, тем самым лишив Шипачева 1000-го очка в КХЛ.

– Ситуация в матче ЦСКА – «Динамо» Минск вызвала огромный резонанс: отменена шайба, в которой ассистировал Вадим Шипачев и которая могла принести ему 1000-е очко в КХЛ, а в концовке удалением наказан Василий Демченко. Как вы оцениваете эти эпизоды?

– Прежде всего хочу сказать: спорт живет на грани эмоций, но именно в такие моменты особенно важно, чтобы судейство оставалось безупречным. Отмена гола, потенциально устанавливающего рекорд лиги, – это не просто эпизод. И это не только про статистику – это про уважение к игроку, к его пути, к истории нашей лиги.

Когда мы говорим о 1000 очках Шипачева, мы говорим не просто о цифре: это веха для всего хоккея. И если судейское решение ставит под сомнение такую веху, оно должно быть абсолютно бесспорным для болельщиков. Если мы стремимся к тому, чтобы быть на уровне Национальной хоккейной лиги, мы должны четко понимать, что судья не должен становиться главным героем матча. Его задача – быть незаметным, позволяя игрокам и тренерам творить историю. В конце концов, хоккей – это не только правила, но и дух игры.

Когда игрок приближается к рекорду, судьи должны быть вдвойне внимательны. Это не привилегия, а ответственность перед историей. Просто задумайтесь: могла бы аналогичная ситуация возникнуть с рекордом Александра Овечкина? На мой взгляд, ответ очевиден.

– На ваш взгляд, шайба должна быть засчитана?

– Безусловно. Возможно, это для кого-то в судейской комнате был сложный эпизод, но традиционно такие моменты должны решаться в пользу атаки. Тем более такой исторический момент для нашей лиги. Но весь матч была задана определенная линия судейства, которая, скажем так, одной команде позволяла делать все, при этом во второй главный тренер вынужден был постоянно успокаивать хоккеистов и убеждать их концентрироваться на своей игре, а не на внешних факторах и решениях третьих лиц.

– Если вернуться к эпизоду с Демченко, насколько оправданным выглядело удаление из эпицентра событий? Вы ведь лично присутствовали на матче, сами ранее выступали на позиции вратаря, сложилось ли понимание того, что оно может быть справедливо?

– У меня сложилось четкое понимание, что так ломать игру недопустимо. Наша лига не заслуживает такого беспредела, который творился на глазах команд и болельщиков.

Если игроки не могут обращаться к судьям, то для кого и с кем эти судьи вообще работают? В НХЛ судейство – это высокотехнологичный процесс: камеры с разных ракурсов, мгновенный доступ к архивам, четкие алгоритмы принятия решений. У нас есть потенциал для такого же уровня. Главное – желание совершенствовать систему, а не оправдывать ошибки «человеческим фактором», – сказал экс-глава ФХБ Басков.

