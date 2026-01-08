Кузнецов – в составе «Салавата» на матч с «Автомобилистом». 33-летний форвард дебютирует за клуб

Кузнецов дебютирует за «Салават» в матче с «Автомобилистом».

Нападающий Евгений Кузнецов вошел в состав «Салавата Юлаева » на матч FONBET КХЛ против «Автомобилиста ». Игра состоится 8 января в Уфе.

33-летний форвард дебютирует за клуб после перехода из «Металлурга». Он заявлен в одном звене с Александром Жаровским и Егором Сучковым .

В текущем сезоне Кузнецов провел 15 матчей и набрал 9 (1+8) очков при полезности «0».

Изображение: t.me/hcsu61