Кузнецов – в составе «Салавата» на матч с «Автомобилистом». 33-летний форвард дебютирует за клуб
Кузнецов дебютирует за «Салават» в матче с «Автомобилистом».
Нападающий Евгений Кузнецов вошел в состав «Салавата Юлаева» на матч FONBET КХЛ против «Автомобилиста». Игра состоится 8 января в Уфе.
33-летний форвард дебютирует за клуб после перехода из «Металлурга». Он заявлен в одном звене с Александром Жаровским и Егором Сучковым.
В текущем сезоне Кузнецов провел 15 матчей и набрал 9 (1+8) очков при полезности «0».
Изображение: t.me/hcsu61
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата»
