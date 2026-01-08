Кузьменко провел на льду 21:46 в матче с «Сан-Хосе» – личный рекорд в сезоне. Форвард «Лос-Анджелеса» не набрал очков при полезности «плюс 2»

Кузьменко провел на льду 21:46 в матче с «Сан-Хосе» – личный рекорд в сезоне.

Форвард «Лос-Анджелеса » Андрей Кузьменко провел на льду 21:46 в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе » (3:4 ОТ). Это наибольший показатель для игрока в этом сезоне.

29-летний россиянин не набрал очков, но закончил встречу с полезностью «плюс 2». Он также нанес два броска в створ ворот.

В текущей регулярке на счету Кузьменко 16 (9+7) очков в 37 матчах при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 14:43.

