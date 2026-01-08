Ривс о нокдауне в драке с Оливером: «Меня впервые так сбили с ног. Он один из самых крепких парней в НХЛ, но в следующий раз я отомщу»

Ривс о нокдауне в драке с Оливером: меня впервые так сбили с ног.

Форвард «Сан-Хосе » Райан Ривс прокомментировал драку с Мэтью Оливером в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса » (5:2).

После серии попаданий от Оливера, Ривс упал на лед. Он не сразу смог подняться, но покинул площадку самостоятельно.

«Он один из самых крепких парней в лиге, меня впервые так сбили с ног. Мне 38, и я уже немного старею, так что рано или поздно меня бы поймали.

Сегодня был именно тот день, но в следующий раз я ему отомщу», – сказал Ривс.

