Сын Овечкина сыграл на арене «Вашингтона» в перерыве матча с «Далласом». На нем были гетры «Динамо» и желтые шнурки на коньках

Сын Овечкина сыграл в хоккей на арене «Вашингтона».

Семилетний сын Александра Овечкина сыграл в хоккей на домашней арене «Вашингтона ». Это произошло в перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (1:4) в рамках мероприятия «Малыши на льду».

После начала перерыва Овечкин, Джон Карлсон и Дилан Строум остались на скамейке, чтобы понаблюдать за игрой детей.

Сергей надел на игру коньки с желтыми шнурками и синие гетры московского «Динамо». В тренировочной игре отличиться ему не удалось.

Фото: x.com/Capitals