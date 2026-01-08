Сын Овечкина сыграл на арене «Вашингтона» в перерыве матча с «Далласом». На нем были гетры «Динамо» и желтые шнурки на коньках
Сын Овечкина сыграл в хоккей на арене «Вашингтона».
Семилетний сын Александра Овечкина сыграл в хоккей на домашней арене «Вашингтона». Это произошло в перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (1:4) в рамках мероприятия «Малыши на льду».
После начала перерыва Овечкин, Джон Карлсон и Дилан Строум остались на скамейке, чтобы понаблюдать за игрой детей.
Сергей надел на игру коньки с желтыми шнурками и синие гетры московского «Динамо». В тренировочной игре отличиться ему не удалось.
Фото: x.com/Capitals
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Вашингтона»
