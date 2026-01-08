  • Спортс
Грималди о серии из 5 матчей с очками в СКА: «Я научился всему, чему должен был, надеюсь. Моя игра будет становиться лучше по мере приближения к плей-офф»

Грималди о серии из 5 матчей с очками в СКА: я научился всему, чему должен был.

Нападающий СКА Рокко Грималди поделился мнением о своей результативной серии из пяти матчей в FONBET КХЛ. В этом сезоне на его счету 10+16 за 38 игр.

– Согласитесь, что стали играть лучше по сравнению с началом сезона?

– У меня были свои взлеты и падения в начале сезона, пришлось адаптироваться к новым для себя условиям. Хоккей здесь во многом отличается от того, в который играют в Северной Америке. Поэтому требовалось какое-то время, чтобы научиться играть в этой системе.

Надеюсь, я научился всему, чему должен был, и моя игра будет становиться лучше по мере нашего приближения к плей-офф. Это все, о чем можно просить.

Очевидно, хочется сразу начать лучшим образом, но, когда дела налаживаются, ты надеешься только на то, что будешь в лучшей форме в самое нужное время – в плей-офф, – сказал Грималди.

Голдобин после 5:4 с «Ладой»: «Тяжело, оливье до сих пор болтается в животе. СКА сам себе чуть не испортил праздник – подсдулся в конце матча»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
