Селебрини набрал очки в 12-м матче подряд, сравнявшись с Гретцки, Сакиком и Карсоном по длине серии у игроков до 20 лет. Впереди только Маккиннон и Лайне

Макклин Селебрини набрал очки в 12-м матче НХЛ подряд.

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ) и продлил результативную серию до 12 матчей.

19-летний игрок сравнялся с Уэйном Гретцки (сезон-1979/80), Джимми Карсоном (1987/88) и Джо Сакиком (1988/89) по продолжительности серии игр с очками у игроков младше 20 лет.

Хоккеиста «Шаркс» опережают только Нэтан Маккиннон (13 игр, сезон-2013/14) и Патрик Лайне (15 матчей, сезон-2017/18).

В этом сезоне на счету Селебрини 67 (24+43) очков за 43 матча при полезности «плюс 17».

Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Hockey News, Макдэвид – 2-й, Селебрини – 3-й, Кучеров – 4-й, Бедард – 5-й