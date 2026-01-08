  • Спортс
  • Голдобин после 5:4 с «Ладой»: «Тяжело, оливье до сих пор болтается в животе. СКА сам себе чуть не испортил праздник – подсдулся в конце матча»
Голдобин после 5:4 с «Ладой»: «Тяжело, оливье до сих пор болтается в животе. СКА сам себе чуть не испортил праздник – подсдулся в конце матча»

Нападающий СКА Николай Голдобин прокомментировал победу над «Ладой» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ (5:4 ОТ). Форвард набрал 4 (2+2) очка, включая решающий гол.

– Любая команда – неважно, на каком месте идет, – готова биться. Подчеркну, ребята из «Лады» молодцы. Нам, конечно, урок, а благодаря тому, что они не сдались, получился интересный матч. Во втором периоде Серега Плотников нашел меня, я забил. Думаю, в тот отрезок все ребята хорошо играли, не пропустили. В конце матча, кажется, чуть‑чуть подсдулись, а так – нормально.

– Что произошло в третьем периоде с командой, когда вышли вперед, а потом получили две шайбы?

– Не знаю, как это правильно объяснить. Расслабились, потеряли фокус или что‑то еще. Нельзя пропускать две шайбы за столько минут. Сами себе чуть не испортили праздник. Но показали характер в овертайме, большинство реализовали, поэтому все хорошо.

– Насколько сложно выходить после новогодних мини‑каникул?

– Тяжело. Оливье до сих пор, мне кажется, болтается в животе с крабом. Все равно нужно было отдохнуть пару дней. Конечно, тяжело, долго не играя. Но Никита Зайцев не играл два месяца и сейчас сыграл фантастически.

– Эта победа окрыляет, добавляет уверенности команде?

– Любая победа окрыляет. Понятно, что против топ‑клубов иначе, но неважно какой клуб, ребята все одинаковые, все хоккеисты, все умеют играть в хоккей, поэтому любой победе рады, слушаем прекрасную песенку и идем в зал, – сказал Голдобин.

Ларионов о Голдобине: «4 очка – фантастический результат, но он живет только один день. Все видно на сцене, там ты видишь фальшь. Голди работает хорошо, надеюсь, продолжит так же»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
