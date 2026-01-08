Овечкин об 1:4 с «Далласом»: «Вашингтон» много ошибался в средней зоне, мы не давили в форчеке и недостаточно поддерживали друг друга. В следующий раз сыграем по-другому»

Овечкин об 1:4 с «Далласом»: «Вашингтон» много ошибался в средней зоне.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение команды от «Далласа » (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы много ошибались в средней зоне. Когда мы забрасывали шайбу в их зону, то не оказывали давления в форчеке и недостаточно поддерживали друг друга.

Мы посмотрим видео на разборе и в следующий раз сыграем по-другому», – сказал Овечкин.

«Вашингтон » занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 50 очков за 44 игры.

Овечкин забил 915-й гол в НХЛ – щелчком с левого фланга в матче с «Далласом». С учетом плей-офф 992-й, до рекорда Гретцки – 24 шайбы