Овечкин об 1:4 с «Далласом»: «Вашингтон» много ошибался в средней зоне, мы не давили в форчеке и недостаточно поддерживали друг друга. В следующий раз сыграем по-другому»
Овечкин об 1:4 с «Далласом»: «Вашингтон» много ошибался в средней зоне.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение команды от «Далласа» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Мы много ошибались в средней зоне. Когда мы забрасывали шайбу в их зону, то не оказывали давления в форчеке и недостаточно поддерживали друг друга.
Мы посмотрим видео на разборе и в следующий раз сыграем по-другому», – сказал Овечкин.
«Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 50 очков за 44 игры.
Овечкин забил 915-й гол в НХЛ – щелчком с левого фланга в матче с «Далласом». С учетом плей-офф 992-й, до рекорда Гретцки – 24 шайбы
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости