Селебрини с 1+2, Веймелка с 32 сэйвами и Тексье с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Макклин Селебрини, Карел Веймелка и Александр Тексье – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Третья звезда – форвард «Монреаля» Александр Тексье с 3 (1+2) очками в матче с «Калгари» (4:1).

Вторая звезда – вратарь «Юты» Карел Веймелка , отразивший 32 броска в створ из 33 в матче с «Оттавой» (3:1).

Первая звезда – форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини с 3 (1+2) очками в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ). 19-летний нападающий сравнял счет на отметке 58:53 после сольного прохода и перевел игру в овертайм, где ассистировал Вильяму Эклунду на победный гол.