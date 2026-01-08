«Северсталь» обыграла «Динамо» Минск – 4:3. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ

«Северсталь» победила «Динамо» Минск в матче FONBET КХЛ.

«Северсталь » обыграла «Динамо » Минск (4:3) в матче FONBET КХЛ.

В этой игре форвард минчан Вадим Шипачев мог набрать 1000-е очко в лиге с учетом плей-офф (сейчас – 999). Отметим, что Шипачев родом из Череповца и провел за местный клуб более 250 матчей.

ВидеоСпортс’’ показывал игру в прямом эфире.

