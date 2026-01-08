Дэвид Паньотта: «Люк Шенн открыт для смены обстановки. «Виннипег» следит за ситуацией»
«Виннипег» может обменять Люка Шенна.
Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта заявил, что защитник «Виннипега» Люк Шенн может покинуть клуб.
«Ходят слухи, что Шенн не против сменить обстановку. Он открыт для обмена. Я не знаю, связано ли это с тем, как выступает команда, или с тем, что несколько раз его оставляли в запасе. Уверен, что это все вместе.
Последняя информация о Шенне такова: он не просил об обмене, но открыт для смены обстановки. Сейчас «Джетс» следят за ситуацией», – сказал Паньотта.
Действующее соглашение 36-летнего защитника рассчитано до конца июня 2026 года. Средняя годовая зарплата – 2,75 млн долларов.
В этом сезоне он провел 28 матчей и набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 6» и среднем игровом времени 13:32.
