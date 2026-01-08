Дэвид Паньотта: «Люк Шенн открыт для смены обстановки. «Виннипег» следит за ситуацией»

«Виннипег» может обменять Люка Шенна.

Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта заявил, что защитник «Виннипега » Люк Шенн может покинуть клуб.

«Ходят слухи, что Шенн не против сменить обстановку. Он открыт для обмена. Я не знаю, связано ли это с тем, как выступает команда, или с тем, что несколько раз его оставляли в запасе. Уверен, что это все вместе.

Последняя информация о Шенне такова: он не просил об обмене, но открыт для смены обстановки. Сейчас «Джетс» следят за ситуацией», – сказал Паньотта.

Действующее соглашение 36-летнего защитника рассчитано до конца июня 2026 года. Средняя годовая зарплата – 2,75 млн долларов.

В этом сезоне он провел 28 матчей и набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 6» и среднем игровом времени 13:32.