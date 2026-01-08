  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дэвид Паньотта: «Люк Шенн открыт для смены обстановки. «Виннипег» следит за ситуацией»
3

Дэвид Паньотта: «Люк Шенн открыт для смены обстановки. «Виннипег» следит за ситуацией»

«Виннипег» может обменять Люка Шенна.

Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта заявил, что защитник «Виннипега» Люк Шенн может покинуть клуб.

«Ходят слухи, что Шенн не против сменить обстановку. Он открыт для обмена. Я не знаю, связано ли это с тем, как выступает команда, или с тем, что несколько раз его оставляли в запасе. Уверен, что это все вместе.

Последняя информация о Шенне такова: он не просил об обмене, но открыт для смены обстановки. Сейчас «Джетс» следят за ситуацией», – сказал Паньотта.

Действующее соглашение 36-летнего защитника рассчитано до конца июня 2026 года. Средняя годовая зарплата – 2,75 млн долларов.

В этом сезоне он провел 28 матчей и набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 6» и среднем игровом времени 13:32.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
logoЛюк Шенн
logoНХЛ
logoВиннипег
возможные переходы
Дэвид Паньотта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Анахайм», «Детройт» и «Виннипег» вели переговоры с «Эдмонтоном» об обмене Манджипани. У форварда 11 очков за 40 игр и полезность «минус 17» в этом сезоне (The Fourth Period)
6 января, 08:59
«Каролина» пыталась обменять Котканиеми на Дано. «Кингс» отдали форварда в «Монреаль» (Дэвид Паньотта)
26 декабря 2025, 08:15
Главные новости
Полтапов набрал 100-е очко в КХЛ. 22-летний форвард ЦСКА сделал 2 дубля подряд – против «Спартака» и «Шанхая»
5 минут назад
ЦСКА выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 2:1 со «Спартаком». Команда Никитина идет 4-й на Западе
16 минут назад
КХЛ. ЦСКА был сильнее «Спартака», «Трактор» победил «Сибирь»
18 минут назад
Депутат Свищев о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки с учетом плей-офф: «24 шайбы – не недосягаемый результат. В этом сезоне будет непросто сделать это»
сегодня, 16:12
Марнер провел 700-й матч в НХЛ. У форварда «Вегаса» 787 очков в регулярках
сегодня, 14:59
Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор-2014» – чемпион Первенства Московской области! Работа и дисциплина приносят результат. Гордимся каждым игроком»
сегодня, 14:50
Драйзайтлю вручили золотую клюшку в честь 1000 очков в НХЛ. На церемонии присутствовали его жена, родители и собака
сегодня, 14:41Фото
НХЛ. «Виннипег» примет «Нью-Джерси», «Бостон» – «Питтсбург», «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом», «Коламбус» – с «Ютой», «Сан-Хосе» против «Вегаса»
сегодня, 13:30
Владимир Юрзинов: «Решение Козлова поставить Кузнецова к Жаровскому – безупречное. Средний возраст дуэта – примерно 25 лет. Оптимально для передачи опыта»
сегодня, 14:25
Пойнт об игре Кучерова: «Я впечатлен, это происходит каждый год. Он не только одарен, но и очень много работал, чтобы стать одним из лучших в НХЛ»
сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Мыльников про 4 победы «Трактора» подряд: «Словили вайб выигрышей. Отдохнули в Новый год, салатов поели, перезагрузились»
39 минут назад
Джеймс ван Римсдайк появился в костюме Бэтмена перед матчем с «Монреалем». Форвард «Детройта» так поздравил сына Лиама с 4-летием
50 минут назадФото
«Бостон» продлил контракт с Аспиротом на 2 года. У защитника 2+1 и «плюс 15» в 25 матчах
сегодня, 16:30
Детский тренер Хуснутдинова о покере: «Пастрняк замолвил слово, чтобы Марата к нему поставили. Пока это разовая акция, надо выступать стабильно, Кучеров всю жизнь так прибавляет»
сегодня, 15:59
Тренер «Трактора» Корешков про 7+20 у Глотова в 45 играх: «Его задача – не больше забить, а чтобы команда побеждала. Это основная цель»
сегодня, 15:44
Корешков о «Тракторе»: «Завершилась новогодняя серия. Каждый матч играли от ножа, что-то получалось, что-то нет. Но это временно, дальше будет лучше»
сегодня, 14:12
Люзенков об 1:4 от «Трактора»: «Хорошая боевая игра. Ключевой момент – мы пропустили 2-ю шайбу, и большинство у нас сегодня не сработало»
сегодня, 13:57
Бобровский о 3:2 с «Оттавой»: «Мы показали сильную игру во всех зонах, были умны как в обороне, так и в нападении. Важная победа»
сегодня, 13:21
Кожевников об Овечкине: «Закинуть тысячу шайб ему под силу. Если хватит здоровья, он еще пару лет поиграет в НХЛ»
сегодня, 12:59
Агент Бережного: «В клубе довольны, что у Стаса есть прогресс. Он находит общий язык с тренерским штабом. Дай бог, увидим его в НХЛ»
сегодня, 11:52