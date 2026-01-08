Аскаров отразил 23 броска из 26 и помог «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес». У голкипера 16 побед в 28 матчах сезона

Аскаров отразил 23 броска из 26 в игре «Сан-Хосе» – «Лос-Анджелес».

Голкипер «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров отразил 23 броска в створ из 26 и помог команде победить «Лос-Анджелес » (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этом сезоне на счету 23-летнего россиянина 16 побед за 28 игр, 89,3% сэйвов в среднем за матч и коэффициент надежности 3,44.

Демидов не вошел в топ-3 фаворитов на «Колдер» по версии сайта НХЛ. Шефер – 1-й, Валльстедт – 2-й, Аскаров – 5-й, Никишин – 9-й