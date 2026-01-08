Томпсон – главный фаворит на «Везину» по версии сайта НХЛ. Уэджвуд – 2-й, Василевский – 4-й, Шестеркин – 5-й, Хеллибак – 7-й, Сорокин – 10-й
Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Везина Трофи». Награда вручается лучшему вратарю лиги по итогам регулярного чемпионата.
Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Логан Томпсон («Вашингтон») – 63 очка (7 первых мест);
2. Скотт Уэджвуд («Колорадо») – 57 (7);
3. Джейк Эттинджер («Даллас») – 33 (1);
4. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – 22;
5. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 20 (1);
6. Дарси Кюмпер («Лос-Анджелес») – 11;
7-8. Йеспер Валльстедт («Миннесота») – 8;
7-8. Коннор Хеллибак («Виннипег») – 8;
9. Спенсер Найт («Чикаго») – 5;
10-11. Илья Сорокин («Айлендерс») – 4;
10-11. Карел Веймелка («Юта») – 4;
12. Брендон Басси («Каролина») – 3;
13. Джереми Сваймен («Бостон») – 2.