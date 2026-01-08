  • Спортс
  • Томпсон – главный фаворит на «Везину» по версии сайта НХЛ. Уэджвуд – 2-й, Василевский – 4-й, Шестеркин – 5-й, Хеллибак – 7-й, Сорокин – 10-й
Томпсон – главный фаворит на «Везину» по версии сайта НХЛ. Уэджвуд – 2-й, Василевский – 4-й, Шестеркин – 5-й, Хеллибак – 7-й, Сорокин – 10-й

Вратарь «Вашингтона» Томпсон – главный фаворит на «Везину» по версии сайта НХЛ.

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Везина Трофи». Награда вручается лучшему вратарю лиги по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Логан Томпсон («Вашингтон») – 63 очка (7 первых мест);

2. Скотт Уэджвуд («Колорадо») – 57 (7);

3. Джейк Эттинджер («Даллас») – 33 (1);

4. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – 22;

5. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 20 (1);

6. Дарси Кюмпер («Лос-Анджелес») – 11;

7-8. Йеспер Валльстедт («Миннесота») – 8;

7-8. Коннор Хеллибак («Виннипег») – 8;

9. Спенсер Найт («Чикаго») – 5;

10-11. Илья Сорокин («Айлендерс») – 4;

10-11. Карел Веймелка («Юта») – 4;

12. Брендон Басси («Каролина») – 3;

13. Джереми Сваймен («Бостон») – 2.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
