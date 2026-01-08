Сергачев сделал голевую передачу в игре с «Оттавой». Защитник «Юты» набрал 30 очков за 44 матча

Сергачев сделал голевую передачу в игре с «Оттавой».

Защитник «Юты » Михаил Сергачев отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:1).

27-летний россиянин провел на льду 25:20, нанес 3 броска в створ ворот и сделал один блокшот. Соотношение потерь и перехватов – 1:1, показатель полезности – «плюс 1».

В этом сезоне на счету Сергачева 30 (6+24) очков в 44 матчах при полезности «минус 9».

