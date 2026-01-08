Селебрини набрал 1+2 с «Лос-Анджелесом», сравняв счет на 58:53 после сольного прохода. У 19-летнего форварда «Сан-Хосе» 67 очков за 43 игры в сезоне
Селебрини из «Сан-Хосе» набрал 1+2 с «Лос-Анджелесом», сравняв счет на 58:53.
Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (3:4 ОТ).
19-летний нападающий сравнял счет на отметке 58:53 после сольного прохода и перевел игру в овертайм, где ассистировал Вильяму Эклунду на победный гол.
В этом сезоне на счету Селебрини 67 (24+43) очков за 43 матча при полезности «плюс 17».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
