Торопченко набрал очки в 3-й игре подряд – ассист с «Чикаго». У форварда «Сент-Луиса» 2+4 за 28 игр в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Торопченко набрал очки в 3-й игре подряд.

Нападающий «Сент-Луиса » Алексей Торопченко сделал голевой пас в матче с «Чикаго » (3:7) и продлил результативную серию до 3 игр (1+3 на отрезке).

Сегодня 26-летний форвард провел на льду 11:17, нанес два броска в створ, сделал два силовых приема и два блокшота, завершив встречу с полезностью «минус 1».

В этом сезоне на счету Торопченко 6 (2+4) очков в 28 матчах при полезности «минус 6».

«Сент-Луис» продлил контракт с Торопченко на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов