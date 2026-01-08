Зуб сделал голевой пас в матче с «Ютой» и прервал серию из 11 игр без очков. У защитника «Оттавы» 3+10 за 41 матч в сезоне

Защитник «Оттавы» Зуб сделал голевой пас в матче с «Ютой».

Защитник «Оттавы » Артем Зуб отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (1:3) и прервал серию из 11 матчей без очков.

Сегодня Зуб провел на льду 19:25 и закончил встречу с полезностью «0». Он нанес два броска в створ, допустил одну потерю и заблокировал 3 броска.

В этом сезоне на счету 30-летнего защитника 13 (3+10) очков за 41 матч при полезности «плюс 8».

