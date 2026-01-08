Макгроарти получил сотрясение мозга на тренировке «Питтсбурга», столкнувшись с партнером. 21-летний форвард добавлен в список травмированных

Макгроарти получил сотрясение мозга на тренировке «Питтсбурга».

21-летний форвард «Питтсбурга » Рутгер Макгроарти был внесен в список травмированных. Он получил сотрясение мозга на тренировке, столкнувшись с партнером во время одного из упражнений.

«Пингвинс» выменяли нападающего у «Виннипега» в августе 2024 года. В этом сезоне он провел за клуб 16 матчей и набрал 3 (2+1) очка при полезности «минус 5».

Малкин о «Питтсбурге»: «Когда мы играем правильно, умно, мы можем обыграть любую команду. Мы показали это в последних 5 матчах, ребята играют потрясающе»